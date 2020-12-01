شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تطلق خدمة الدفع الإلكتروني المباشر "DCB" عبر متجر HUAWEI AppGallery لجميع مُشغلي الاتصالات في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خدمة الدفع الإلكتروني المباشر "DCB" تمكن المستهلكين من تسديد المدفوعات الإلكترونية بطريقة سهلة وآمنة

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني المباشر "Direct Carrier Billing-DCB" الجديدة لعملائها داخل كافة التطبيقات والألعاب عبر متجر HUAWEI AppGallery وذلك لجميع مُشغلي الاتصالات في مصر. تأتي الخدمة الجديدة لتكون أفضل الحلول للمستهلك في القيام بعمليات المدفوعات الإلكترونية لتطبيقات HUAWEI Video و HUAWEI Themes و HUAWEI Music و HUAWEI Cloudحيث تمكّن المستخدم من القيام بالدفع الإلكتروني بمجرد إضافة القيمة على الفاتورة الشهرية أو استقطاعها من رصيد المستهلك.

وصرّح السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، " يسعدنا تقديم هذه الخدمة الجديدة لعملائنا من أجل إيجاد كافة الحلول الآمنة والمريحة فيما يتعلق بعملية المدفوعات التي يقوم بها المستهلك في كل وقت وذلك بإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني المباشر "Direct Carrier Billing-DCB" الجديدة عن طريق متجر هواوي المتطورHUAWEI AppGallery لجميع مُشغلي الاتصالات لتزويد المستخدمين في مصر بمزيد من خيارات الدفع. وتمكّن هذه الخدمة الجديدة المستهلكين من الدفع الرقمي ودون الحاجة إلى بطاقات مصرفية وبطريقة آمنة تحمي خصوصيتهم."

تتطلب خدمة الدفع الإلكتروني المباشر من المستخدم إدخال رقم هاتفه فقط لإجراء الدفع. وعلى النقيض، فإن خدمات الدفع الأخرى التي تعتمد على بطاقة الائتمان تتطلب من المستخدم مشاركة اسمه ورقم البطاقة والعديد من البيانات الأخرى التي تستنزف وقت ومجهود المستخدمين. أما الخدمة الجديدة فإنها تعمل على تقليل وقت الدفع، وتتم العملية بطريقة سهلة ومبسطة دون أي تعقيدات مع تقديم تقارير مفصلة تصل للمستخدمين عن تفاصيل عملية الدفع وقيمتها التي تعتبر أقل بكثير من التي تتم عبر استخدام بطاقات الائتمان.

كما تمتاز خدمة الدفع الإلكتروني المباشر "Direct Carrier Billing-DCB" بأنها سريعة وسهلة والحفاظ على خصوصية البيانات، التي لا تتطلب التسجيل ولا تتم مشاركة أي تفاصيل حساسة، مثل رقم البطاقة أو تفاصيل الحساب.

يذكر أن خدمة الدفع الإلكتروني المباشر "Direct Carrier Billing-DCB" لا تتوقف عند حدود دفع الفواتير فقط وإنما يستطيع المستخدمون تحقيق المزيد من الرفاهية والمتعة لدفع مقابل خدمات الألعاب الإلكترونية. تمثل الألعاب المحمولة أكثر من نصف سوق الألعاب، مما يوفر فرصاً جديدة لمقدمي خدمات DCB.

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حول مجموعة أعمال هواوي للمستخدمين Huawei Consumer BG

تتوفر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 دولة ويستخدمها ثلث سكان العالم. تم إنشاء أربعة عشر مركزاً للبحث والتطوير في الولايات المتحدة وألمانيا والسويد وروسيا والهند والصين. مجموعة أعمال هواوي للمستخدمينHuawei Consumer BG هي واحدة من ثلاث وحدات أعمال تابعة لشركة هواوي وتغطي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والخدمات السحابية وما إلى ذلك. تم بناء شبكة هواوي العالمية على أكثر من 32 عاماً من الخبرة في صناعة الاتصالات وهي مكرسة لتقديم أحدث التطورات التكنولوجية إلى المستخدمين حول العالم.





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