تراجع أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع فى نوفمبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقدير أولي من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو تراجعت بأكثر من المتوقع على أساس سنوي في نوفمبر، متأثرة بانخفاض حاد في تكاليف الطاقة.

وقال يوروستات إن التضخم في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 سجل -0.3 بالمئة على أساس سنوي، وهو نفس المعدل المسجل في سبتمبر وأكتوبر وأقل من التوقعات عند -0.2 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين. كما تراجعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3 بالمئة.

وتراجعت أسعار الطاقة -8.4 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، بينما ارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة 4.2 بالمئة.

وباستثناء هذين المكونين الأكثر تقلبا، سجل ما يطلق عليه التضخم الأساسي نموا إيجابيا 0.4 بالمئة على نحو مماثل للمسجل في أكتوبر .

وأظهر مقياس أضيق للتضخم يستثني أيضا المشروبات الكحولية والتبغ أن الأسعار ارتفعت 0.2 بالمئة على أساس سنوي مثلما حدث في أكتوبر.