سعر الريال السعودى يستقر أمام الجنيه بتعاملات اليوم الثلاثاء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 1-12-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى استقر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وعالميا، تخلى الدولار الأمريكي الواقع تحت ضغوط اليوم الثلاثاء عن بعض المكاسب التي حققها مع نهاية الشهر، إذ يتوقع المستثمرون المزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وحشد التعافي في مناطق أخرى.

ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الشديدا التأثر بالمخاطرة 0.3 % و0.5 % على الترتيب. وصعد اليورو 0.3 %، غير أن العملات الثلاث جميعها ظلت أقل من المستوى الذي سجلته قبل ارتفاع الدولار أمس الاثنين. وصعد الجنيه الإسترليني إلى الأعلى مع تشبث المتداولين بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام، بينما انخفض الين إلى أدنى مستوى له فى الأسبوع مع صعود الأسهم مدفوعة بتفاؤل عام على نطاق واسع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.