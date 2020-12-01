ارتفاع ثقة المستهلكين فى بريطانيا بفعل أنباء لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي اليوم الثلاثاء إن ثقة المستهلك البريطاني تحسنت بشكل طفيف مع تزايد احتمالية الحصول على لقاحات مضادة لكوفيد-19.

وأضافت أن مؤشرها لثقة المستهلكين زاد إلى 102.3 من 101.4 قبل شهر.

قال دارين ياكسلي مدير أبحاث‭‭ ‬‬الرأي في يوجوف "يظهر مؤشر ثقة المستهلك لشهر نوفمبر... تزايد ثقة المستهلك في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وإن كان ذلك طفيفا".

وأضاف "بعد أنباء عن ظهور علامات نجاح على ثلاثة لقاحات جديدة محتملة، يشعر المستهلكون بمزيد من التفاؤل إزاء أوضاعهم المالية وأسعار المنازل على وجه الخصوص".