شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة شنغهاى للطاقة تضيف خام مربان لتسليمات العقود الآجلة من يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بورصة شنغهاي الدولية للطاقة في الصين اليوم الثلاثاء إنها ستضيف خام مربان إلى سلتها لدرجات الخام لتسليمات العقود الآجلة اعتبارا من الأول من يونيو2021. وأضافت البورصة أن ميناء التحميل سيكون مرفأ الفجيرة في الإمارات وأن الصين مستورد رئيسي لخام مربان. وكانت قد أظهرت وثيقة أسعار اطلعت عليها رويترز أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر أكتوبر عند 0.50 دولار للبرميل دون بلاتس دبي، لتخفضه 1.35 دولار عن الشهر السابق. ويوضح الجدول التالي أحدث أسعار البيع الرسمية (بالدولار للبرميل).

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