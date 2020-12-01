شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 47.62 دولار لبرنت و45.11 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 47.62 دولار للبرميل وذلك لخام للقياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 26 سنتا أو ما يوازي 0.5% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45.11 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 23 سنتا أو ما يوازي 0.5%.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا إذ عادت المخاوف بشأن زيادة المعروض إلى الواجهة بعد إرجاء منتجين كبار محادثات بشأن سياسة الإنتاج لعام 2021 والتي قد تمدد تخفيضات في الوقت الذي تواصل فيه جائحة فيروس كورونا تقويض الطلب على الوقود وفقا لرويترز.

وقال الكرملين اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم الاجتماع مع شركات النفط الروسية الكبرى قبل اجتماع أوبك+ الحاسم يوم الخميس حيث أجلت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا المحادثات حول سياسة إنتاج النفط لعام 2021 إلى يوم الخميس إذ لا يزال اللاعبون الرئيسيون يختلفون حول حجم النفط الذي يتعين عليهم ضخه في ظل ضعف الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.