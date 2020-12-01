مشتريات العرب والأجانب تقود مؤشرات البورصة لارتفاع جماعى نهاية التعاملات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، في حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" مرتفعا بنسبة 0.86%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.3%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.07%.
وتم تداول نحو 223 شركة، بإجمالي 494.4 مليون سهم، بقيمة تداول نحو 2.2 مليار جنيه، من خلال حوالي 44.20 ألف عملية.
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