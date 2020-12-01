شكرا لقرائتكم خبر عن إجمالى صادرات العراق النفطية 2.7 مليون برميل فى المتوسط بنوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء إن صادرات البلاد من الخام تراجعت إلى 2.709 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني من 2.876 مليون برميل يوميا في الشهر السابق. وأضافت الوزارة أن الصادرات من مرافئ البصرة بجنوب البلاد بلغت 2.6 مليون برميل يوميا في نوفمبر، انخفاضا من 2.77 مليون برميل يوميا قبل شهر.

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