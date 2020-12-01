شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعلن توصلها إلى اتفاق لتخزين النفط مع الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اليابان اليوم الثلاثاء إنها توصلت إلى اتفاق مشترك لتخزين النفط مع مؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة كي تقرضها سعة 3.14 مليون برميل مجانا.

وبموجب الاتفاق، تستطيع مؤسسة البترول الكويتية استخدام صهاريج التخزين في قاعدة كير التابعة لشركة التكرير إينيوس في كاجوشيما جنوب اليابان كقاعدة تصدير لشرق آسيا.

وفي المقابل، ستحصل اليابان على أولوية الطلب من المخزونات في حالة الطوارئ. وتعادل الكمية 1.5 يوم من استهلاكها.

وقال مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعية اليابانية إن الاتفاق هو الثالث من نوعه لليابان، عقب إبرام اتفاق مماثل مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية وأرامكو السعودية، وإنه يهدف لتعزيز أمن الطاقة الياباني.

وسيعزز أحدث اتفاق سعة اليابان التخزينية المستأجرة إلى ما إجماليه 19.5 مليون برميل.

وقال المسؤول إن الإمدادات من مؤسسة البترول الكويتية يمكن أيضا أن تُستخدم في دول آسيوية أخرى، بالأساس في دول آسيان، في حالة الطوارئ.

وفي مارس، وضعت طوكيو استراتيجية عالمية جديدة للموارد تستهدف بموجبها توسعة نظام تخزين النفط الذي يعود بالفائدة على اليابان وبقية دول آسيا وموردي النفط.

وقال مسؤول الوزارة إن الكويت رابع أكبر مورد للنفط إلى اليابان في 2019 بعد السعودية والإمارات، إذ تقدم 8.5 بالمئة من واردات النفط اليابانية.