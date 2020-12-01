شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء بقيمة 10 جنيهات، ليصعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 788 جنيها للجرام، وذلك بعد شهر حافل بالتراجعات فى سوق الذهب عالميا ومحليا، عقب التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 675 جنيها.

عيار 21 سجل 788 جنيها.

عيار 24 سجل 900 جنيه.

الجنيه الذهب 6304 جنيها.

اونصة الذهب 1808 دولارات.

وارتفع سعر الذهب صباح اليوم بقيمة 4 جنيهات، وبهذا الارتفاع يصبح إجمالي ارتفاع سعر الذهب 14 جنيها للجرام حتى صياغة هذا التقرير، ويعود سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر إلي زيادة في سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 1808 دولار قياسا على سعر 1778 دولار مستهل التعاملات.

وكان سعر الذهب سجل أقل مستوى في 5 أشهر مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد إشعال شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن، خلال الأسبوع الماضي.

وفي سوق الصاغة تراجع الذهب في مصر لمستويات 774 جنيها للجرام من العيار الرئيسى، وهو ما دفع كثير من المستهلكين للتساؤل، الوقت الحالي هل مناسب للشراء واستغلال فترة تراجع الذهب، أم لبيع المشغولات الذهبية وجنى أرباح وتجنب استمرار هبوط الذهب.

وبالنسبة للمقبلين على شراء الشبكة يمكن الآن شراء الذهب والاستفادة من التراجع الكبير للذهب والذى اقترب من 40 جنيها للجرام، خاصة هنا وأن الشراء ليس بغرض الاستثمار.

المقبلين على شراء الذهب بغرض الاستثمار، يمكن أن يؤجل قرار الشراء حاليا في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقبال المستثمرين للتخلص من الملاذات الآمنة مع إعلان شركات أدوية توصلها إلى مصل لعلاج فيروس كورونا.