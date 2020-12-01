شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تتوقع عودة الاقتصاد العالمى للنمو فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الثلاثاء إن آفاق الاقتصاد العالمي في تحسن بالرغم من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا بالكثير من البلدان، وذلك بفضل ظهور لقاحات وترسخ تعاف تقوده الصين.
وقالت المنظمة في أحدث توقعاتها الاقتصادية إن الاقتصاد العالمي سينمو 4.2 بالمئة في العام المقبل ويتراجع إلى 3.7 بالمئة في 2022 بعد أن انكمش 4.2 بالمئة هذا العام.
كانت المنظمة قلصت توقعاتها في سبتمبر بعد أن ضربت موجة ثانية من الإصابات أوروبا والولايات المتحدة، إذ توقعت انكماشا عالميا 4.5 بالمئة قبل تعاف خمسة بالمئة في 2021. ولم تصدر توقعات للعام 2022 آنذاك.
وقال كبير اقتصاديي المنظمة لورانس بون "الوضع لا يزال صعبا. لا نزال في خضم أزمة الجائحة، مما يعني أن السياسات لا يزال أمامها الكثير لفعله".
وقالت المنظمة إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل عام سيعود إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية 2021 بقيادة تعاف قوي في الصين.
لكن ذلك تكمن تحته اختلافات واسعة بين الدول، إذ من المتوقع أن يظل الناتج في كثير من البلدان أقل من مستويات ما قبل الأزمة بنحو خمسة بالمئة في 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تتوقع عودة الاقتصاد العالمى للنمو فى 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.