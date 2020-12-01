شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام معرض الصين-آسيان الـ17 وسط تعزيز التعاون فى إطار مبادرة الحزام والطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم معرض "الصين-آسيان" الـ17 وقمة الأعمال والاستثمار المتزامنة بين الصين وآسيان، الإثنين، في ناننينج، حاضرة منطقة قوانجشى ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبي الصين، ما عزز التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق، حيث تم التوقيع على إجمالى 86 مشروعا استثماريا بقيمة 263.87 مليار يوان (نحو 40.1 مليار دولار أمريكي) خلال الحدث الذي استمر 4 أيام، بزيادة 43.6 % على أساس سنوى، وفقا للبيانات الصادرة عن أمانة المعرض في حفل الاختتام.

وشكلت المشروعات الاستثمارية في مجالات الصحة والبيانات الكبيرة والخدمات اللوجيستية والتصنيع الجديد والمواد الجديدة والطاقة الجديدة والتمويل، 85.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، وتضمن معرض هذا العام مساحة عرض تستوعب 108 شركات من 22 دولة، معظمها من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، بما فى ذلك باكستان وإيران وفرنسا وإيطاليا وروسيا.

ومن المقرر مبدئيا عقد معرض الصين-آسيان الـ 18 فى الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2021، مع استمرار لاوس كدولة الشرف وباكستان الدولة الخاصة الشريكة، وخلال المعرض، تم التوقيع على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين العديد من شركات الخدمات اللوجيستية على طول الممر التجاري البرى-البحرى الدولى الجديد لتسريع تطوير مبادرة الحزام والطريق.

من ناحية أخرى، وقعت 9 بنوك تجارية من مقاطعات ومدن على طول الممر أيضا على اقتراح لتقديم دعم مالي لبناء الممر التجاري البري-البحرى، وخلال المعرض، قال سونيكساي سيفاندون، نائب رئيس وزراء لاوس ووزير التخطيط والاستثمار، "على مدى الـ17 عامًا الماضية، لم يُظهر معرض الصين-آسيان الإنجازات التى حققتها الصين وآسيان فى تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى فحسب، بل أصبح أيضا قوة مهمة في تعزيز بناء مبادرة الحزام والطريق".