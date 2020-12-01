شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُلقي كلمة افتتاحية فى قمة مصر الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات إنطلاق قمة مصر الاقتصادية يوم الأربعاء المقبل، للعام الثاني على التوالي، و يُلقي كلمة افتتاحية بمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن دولة معالي رئيس الوزراء، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" نيابة عن وزير الاتصالات والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والأستاذ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

تنطلق قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومن المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام أكثر من 20 متحدثا من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري، ومن المقرر أن تشهد عقد 3 جلسات متخصصة، أولها هي قطاع الاستثمار والتمويل، وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.

جدير بالذكر أن حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية بلغ نحو 15 مليار دولار من خلال 15 مطور صناعي وتأسيس ما يزيد عن 220 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية، كما أن المنطقة لديها قطاعات صناعية حيوية تبلغ 25 قطاعاً في مجالات الزراعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجسيات وتكنولوجيا المعلومات.