شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سلبية للبنوك التركية لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة موديز أن الجدارة الإئتمانية للبنوك التركية سوف تظل ضعيفة وتحت ضغط خلال عام 2021، فى إشارة إلى أن ظروف النشاط للبنوك الموجودة فى البلدان النامية سوف تواجه صعوبات خلال العام القادم.

وأشارت الوكالة إلى الوضع فى تركيا فى التقرير الذى تم نشره بشأن القطاع المالى فى البلدان النامية، فوفقاً لما نقله موقع التحليل المالى التركي بارا أناليز، فقد تناولت وكالة موديز تقييم للمؤسسات المالية فى الأسواق الناشئة، فى تقرير أعدته الوكالة، جاء فيه، "توقعات عام 2021 للمؤسسات المالية فى الأسواق الناشئة سلبية مع وجود حالة من عدم اليقين ووجود مخاطر فى الأصول."

وقامت الوكالة بتخفيض التصنيف الائتماني لتركيا، ومن ثم قامت بتخفيض التصنيف الإئتمانى لـ13 بنك تركيًا.

وخفضت التصنيف الإئتمانى أيضاً لبعض المؤسسات التركية للتصنيف السلبى من B1 إلى B2، مثل شركة أناضولو أفاس، وكوكاكولا للمشروبات، وأردمير، وكوتش هولدينج، وأوياك، وتوركسال للإتصالات، وشركة الكهرباء وانتاج الطاقة، وشيشاه جام.