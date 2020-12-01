شكرا لقرائتكم خبر عن 6.2 % زيادة في أعداد خريجى التعليم العالى عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصـدر الجهــاز المركـــزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء "النشــرة السنـويـة لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2019 "، حيث بلغت نسبة الذكور المقيدين بالماجستير عالمياً 47%، بينما كانت النسبة في مصر 45.2 % ، أما بالنسبة للإناث المقيدات بالماجستير عالمياً فكانت النسبة 53 %، بينما كانت في مصر 54.8% حيث أن إجمالي المقيدين بدرجة الماجستير عام 2019 في مصر 68810 فرد .

وبلغت نسبة الذكور المقيدين بالدكتوراه عالمياً 55 %، بينما كانت في مصر 50.7 %، أما بالنسبة للإناث المقيدات بدرجة الدكتوراه 45%، بينما كانت في مصر 49.3 % حيث إن إجمالي المقيدين بدرجة الدكتوراه عام 2019 في مصر 24435 فرد .

ومن أهم مؤشرات خريجي التعليم العالي، 604.2 ألف خريج من التعليم العالي عام 2019 مقابل 568.9 ألف خريج عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 6.2%.، و428.6 ألف خريج من الجامعات الحكومية عام 2019 بنسبة 70.9% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 406.4 ألف خريج عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 5.5%.، و28 ألف خريج من الجامعات الخاصة 2019 بنسبة 4.6% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 23.8ألف خريج عام2018 بزيادة بلغت نسبتها 17.8%.

وبلغ عدد خريجي المعاهد العليا الخاصة 85.8 ألف عام 2019 بنسبة 14.2% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 84.5 ألف خريج عام 2018 بزيادة بلغت نسبته 1.5 %.، 6.6 ألاف خريجي الاكاديميات عام 2019 بنسبة 1.1% من إجمالي خريجي التعليم العالى، بالإضافة إلى 55.3 ألف خريجي المعاهد الفنية (حكومية ـ خاصة) عام 2019 بنسبة 9.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 47.6 ألف خريج عام 2018 بارتفاع بلغ نسبته 16.1%.، و183 ألف خريج في مجال الاعمال والإدارة والقانون بنسبة 30.3% إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها الفنون والعلوم الانسانية بعدد 87 ألف خريج بنسبة 14.4% ثم مجال الصحة والرفاه بعدد 3 8ألف خريج بنسبة 13.7%.

أما بالنسبة للدرجات العلمية العليا، فقد بلغوا 200.2 الف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية ( منهم 53.4 % للدبلوم ، 34.4% للماجستير ، 12.2% للدكتوراه ) ، و115.6 الف درجة علمية (دبلوم - ماجستير -دكتوراه)، حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية والأجنبية عام 2019 مقابل 119.8 ألف درجة علمية عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 3.5 ٪.

وحقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2019 بعدد 54 ألف درجة علمية بنسبة 46.9 ٪، يليها مجال الأعمال والادارة والقانون بعدد 18.7 ألف درجة علمية بنسبة 16.2 ٪، ثم مجال الصحة والرفاه بعدد 15 ألف درجة علمية بنسبة 13%، بينما مجال الخدمات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 410 درجة علمية بنسبة 0.4٪من إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2019.

وحققت جامعة عين شمس المرتبة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا الجامعات المصرية عام 2019 بعدد 9.3 ألف درجة علمية بنسبة 8.1 ٪، يليها جامعة أسيوط بعدد 9.1 ألف بنسبة 7.9 ٪ ثم جامعة الاسكندرية بعدد 7.9 ألاف درجة علمية بنسبة 6.8٪، يليها جامعة المنصورة بعدد 7.3 ألف درجة علمية بنسبة 6.3 ٪.

209 درجة علمية حصل عليها المصريون من الجامعات الأجنبية بنسبة 0.2% من الإجمالي عام 2019

وحققت المانيا المرتبة الأولى بين الجامعات الأجنبية التي حصل المصريون منها على درجات علمية عـام 2019بعدد 28 درجة علمية بنسبة 13.4٪ يليها كندا بعدد 26 درجة علمية بنسبة 12.4 ٪ ثم اليابان بعدد 25 درجة علمية بنسبة 12.0 ٪ من الإجمالي.

وبلغ إجمالي عدد الوافــدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 3185 وافـــــداً عام 2019 ، مقابل 2863 وافداً عام 2018 بزيادة بلغ نسبتها 11.2 %.