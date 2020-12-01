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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب ذروة 9 أشهر بفضل توقعات التحفيز فى منطقة اليورو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح ، لتقترب مرة أخرى من ملامسة أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، بفضل تزايد توقعات التحفيز فى منطقة اليورو بعد بيانات التضخم السلبية ، بالإضافة إلى استمرار توالي الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.
صعد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.8% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.75% ، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق مستوي 393.87 نقطة الأعلى منذ أواخر شباط/ فبراير الماضي.
ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليستأنف مكاسبه التي توقفت بالأمس ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى تسعة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.
تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 2.5% ، بفضل صعود معظم أسهم البنوك الكبرى فى أوروبا.
ظل التضخم فى منطقة اليورو خلال تشرين الثاني/نوفمبر فى المنطقة السلبية للشهر الرابع على التوالي ، الأمر الذي عزز من توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي باتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية خلال اجتماعه المقرر فى كانون الأول/ديسمبر الجاري.
قالت شركة "موديرنا" الأمريكية يوم الاثنين أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية أساسية بنسبة 100% خلال التجارب المتقدمة من المرحلة الثالثة والنهائية لاختبار اللقاح.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.75% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا قرابة 0.5% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.
فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.1% ،فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 حوالي 1.1% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس قرابة 1.0% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 2.1% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.
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