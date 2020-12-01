شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم فى أوروبا منكمشا للشهر الرابع على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر منخفضة بنسبة 0.3% ،منكمشا للشهر الرابع على التوالي ،أسوأ من توقعات الخبراء انخفاض بنسبة 0.2% ، طبقا للقراءة السابقة انخفاض 0.3%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.2%، طبقا لتوقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2% ،طبقا للقراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.2%.