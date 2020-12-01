شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 4 أشهر قبيل شهادة "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بدعم هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".

ارتفعت أسعار الذهب قرابة 1.9% إلى 1,810.15$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,777.35$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,775.64$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1,764.45$ للأونصة ،بفعل توالي الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

قالت شركة "موديرنا" الأمريكية يوم الاثنين أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية أساسية بنسبة 100% خلال التجارب المتقدمة من المرحلة الثالثة والنهائية لاختبار اللقاح.

وعلى صعيد تعاملات شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنقضي ، فقدت أسعار الذهب نسبة 5.5% ، فى رابع خسارة شهرية على التوالي ،وبأكبر خسارة شهرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، بسبب ضعف الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على معظم أسواق المال العالمية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنحو 0.3% ، ليقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 91.50 نقطة المسجل فى وقت سابق بالأمس ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل ضعف طلب الدولار كأفضل استثمار بديل ،تفاؤلا بنتائج لقاحات فيروس كورونا ، وانحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول الانتخابات الرئاسية ،بالإضافة إلى توقعات التحفيز النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية فى واشنطن العاصمة ، حيث من المتوقع أن تتضمن التصريحات أدلة جديدة حول الخطط المستقبلية للبنك المركزي الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثالث على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,194.78 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 2 تموز/يوليو الماضي.