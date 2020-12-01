أمازون يستند لدعم مهم – تحليل – 01-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة أمازون (AMAZON) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.85% بما يعادل -27.30 نقطة ليستقر على سعر 3,168.04، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3,072.80، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 3,340.60.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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