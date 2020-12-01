شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يحيط نفسه بالعلامات الإيجابية – تحليل – 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم فايزر (PFE) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد نجاحه بجلسته السابقة في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.90% بما يعادل 1.08 نقطة ليستقر على سعر 38.31 دولار، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 39.15، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 40.90.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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