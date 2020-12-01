شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته فوق مستوى 0.7335، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي تبدأ أهدافه عند 0.7413 وتمتد إلى 0.7530 بعد تخطي المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7335 والمقاومة 0.7460

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد