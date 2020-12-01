شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية هذا الصباح ليختبر المقاومة المحورية 48.15، لكنه يظهر ميلاً هابطاً الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بقية اليوم، بانتظار كسر مستوى 47.30 لتسهيل مهمة التوجه نحو 45.88 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي، بينما يمثل الثبات دون 48.15 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.88 والمقاومة 48.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط