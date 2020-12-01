شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية ويحاول تخطي مستوى 45.55، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 46.20 وتمتد إلى 48.00، بينما يحتاج السعر لكسر 44.70 لتأكيد استمرار الاتجاه التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 43.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.25 والمقاومة 46.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط