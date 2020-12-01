شكرا لقرائتكم خبر عن متى يعود الاقتصاد العالمي إلى ما قبل «كورونا»؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- أ.ف.ب توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الثلاثاء، عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية العام المقبل، في وقت تسهم اللقاحات في تنشيط التعافي لكن النمو سيكون متفاوتاً على الأرجح. وقدّرت المنظمة الدولية في توقعاتها الأخيرة تراجع الناتج العالمي بنسبة 4,2 في المئة قبل أن يعود لتسجيل نمو بنسبة 4,2 في المئة في 2021.

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