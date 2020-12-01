شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تلوح بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز قال مايكل جوف الوزير البريطاني المعني بشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن هناك احتمالاً بأن تنتهي محادثات التجارة ضمن الخروج من الاتحاد دون التوصل لاتفاق، وهو الكابوس الأخير لأزمة «بريكست» المستمرة منذ خمسة أعوام.

وقال لقناة (آي.تي.في) «كثفنا عملية التفاوض ولكن من المهم أن يفي الاتحاد الأوروبي بمسؤولياته أيضاً».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيناريو عدم التوصل لاتفاق أقرب مما قد يعترف به أي شخص، قال «من المؤكد في ظني أن هناك احتمالاً بأننا قد لا نتوصل إلى نتيجة من خلال التفاوض، ولهذا فإن من المهم أن يستعد قطاع الأعمال لجميع الاحتمالات، لكنني أرغب بشدة في التوصل لاتفاق وأعتقد أن بوسعنا تأمين ذلك».

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