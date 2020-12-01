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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 13 أسبوعا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى 13 أسبوعا ، حيث لا تزال المعنويات قوية فى أسواق المال العالمية ، بفضل النتائج المبهرة للقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا.
ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.1985$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1924 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1924$.
أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 13 أسبوعا عند 1.2003$.
وعلى صعيد تعاملات شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم ،حققت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعا بنسبة 2.4% مقابل العملة الأمريكية ،فى أول مكسب شهري فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ،وبأكبر مكسب شهري منذ تموز/يوليو الماضي.
ويعاذ هذا المكسب الشهري الضخم إلى المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، فى ظل توالي النتائج الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ،بالإضافة إلى انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية.
وفى أحدث أخبار اللقاحات ، قالت شركة "موديرنا" الأمريكية يوم الاثنين أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية أساسية بنسبة 100% خلال التجارب المتقدمة من المرحلة الثالثة والنهائية لاختبار اللقاح.
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