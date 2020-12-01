شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصرى.. واليورو بـ 18.59 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1-12-2020 ، أمام الجنيه المصرى مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، واستقر سعر الدولار اليوم عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وتخلى الدولار الأمريكي الواقع تحت ضغوط اليوم الثلاثاء عن بعض المكاسب التي حققها مع نهاية الشهر، إذ يتوقع المستثمرون المزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وحشد التعافي في مناطق أخرى.

ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الشديدا التأثر بالمخاطرة 0.3 % و0.5% على الترتيب، وصعد اليورو 0.3%، غير أن العملات الثلاث جميعها ظلت أقل من المستوى الذي سجلته قبل ارتفاع الدولار أمس الاثنين. وصعد الجنيه الإسترليني إلى الأعلى مع تشبث المتداولين بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام، بينما انخفض الين إلى أدنى مستوى له في الأسبوع مع صعود الأسهم مدفوعة بتفاؤل عام على نطاق واسع. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ18.59 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.63 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.77 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.75 جنيه للشراء، 20.93 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.77 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.75 جنيه للشراء، 20.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.58 جنيه للشراء، و51.42 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.66 جنيه للشراء، و51.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوموثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.