شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. والكيلو بين 23-26.جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الثلاثاء 1-12-2020 عن استقرار أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلى.

وقال عيد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن في المزرعة 20 - 21 جنيها من المزرعة، وسعر للمستهلك يتراوح بين23--26 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33جنيها، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة اليوم الخميس، افتتحوا مركز مجمع استهلاكى "الدلتا ماركت " تابع لشركة تجارة الجملة لتوفير كافة منتجات السلع الغذائية بمدينة بالسويس على هامش زيارته إلى المحافظة لافتتاح العديد من المشروعات.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك دعم من القيادة السياسية لتامين مخزون استراتيجى طوال الوقت من السلع الاساسية، حيث يتم توفير 28 سلعة ضمن المقررات التموينية بجانب ايضا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار اقل من مثيلاتها فى الاسواق الاخرى كما يتم طرح الدواجن المجمدة حاليا بسعر 30 جنيه بدلا من 37 جنيه واللحوم الطازجة السوداني بسعر 85 جنيها بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة.