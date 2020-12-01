شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: الليرة التركية تهبط 1% بعد تدابير جديدة بشأن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت الليرة التركية اليوم الثلاثاء واحدا بالمئة مقابل الدولار بعد أن فرضت الحكومة إجراءات عزل عام جديدة لنهاية الأسبوع وتدابير أخرى لمكافحة قفزة قياسية في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. وتراجعت العملة إلى 7.91 واستقرت العملة يوم الاثنين بعد ثلاث جلسات من المكاسب، عقب أن بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 8.58 في الشهر الماضي.

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