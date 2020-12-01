شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. استقرار الطماطم وانخفاض الفاصوليا والخيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 1-12-2020 انخفاض في أسعار الفاصوليا والخيار في سوق العبور للجملة مع استقرار أسعار باقي الأصناف وذلك وفقا لما أعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن أسعار الفاصوليا انخفضت لتسجل3-4 مقابل 3-4.5 جنيهات للكيلو بينما استقرت أسعار الطماطم، حيث سجل الكيلو 2.5-6.5 جنيها، وأسعار الملوخية 2-4 جنيهات، وأسعار الكوسة 1.5-3.5 جنيه.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الخيار البلدى تتراوح بين 1.5-2.5 جنيها، بينما انخفض سعر الخيار الصوب ليتراوح بين 2.5-4 مقابل 3-5 جنيهات، والبسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، وأسعار البطاطس1.5-3جنيها للكيلو، أن كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيه، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات.

وأشار النجيب إلى أن الجزر سجل 3 - 5 جنيهات، والبطاطا 1.5 - 2 جنيه، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها، كما سجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه.