شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر ترتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 778 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بقيمة 4 فى مصر، ويسجل الذهب من عيار 778 جنيها للجرام، ويعتبر عيار 21 الأكثر مبيعا وتداولا فى مصر، ويتوقع المتابعون تغير أسعار الذهب مرة أخرى الساعات القادمة فى حالة تراجع أو ارتفاع سعر الاونصة على المستوى العالمى، وسجل الذهب عالميا ارتفاع لتقترب الأونصة من 1780 دولارا، وهو ما أثر على أسعار الذهب فى سوق الصاغة.

ويرجع سبب ارتفاع سعر الذهب فى مصر اليوم إلى ارتفاع السعر العالمى للذهب من 1770 دولار إلى 1778 دولار بل سجلت 1780 دولار لتتذبذب بين الارتفاع والهبوط، وسط احجام من المستثمرين عن شراء الذهب، مع تفاؤل كبير بنتائج مصل فيروس كورونا، فى ظل منافسة بين شركات الأبحاث والأدوية للتوصل إلى نتائج فعالة للمصل.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 667 جنيها للجرام.

عيار 21 : 778 جنيها للجرام.

عيار 24 : 889 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب : 6224 جنيها.

أوقية الذهب 1778 دولار.

الذهب فى مصر انخفض 40 جنيها فى كل عيار بالسوق فى الأسبوع الأخير من نوفمبر 2020، وهو مؤشر لاحتمالية انتعاش فى حركة المبيعات، والمتضررة سلبا منذ بداية 2020، بنسبة هبوط بلغت 60 % خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020 قياسا على نفس الفترة من العام الماضى، والانتعاش هنا مرتبط بهبوط الأسعار لأن المستهلك يبحث دائما عن شراء الذهب وقت هبوط الأسعار.

وترى شعبة الذهب، أن الذهب سجل أكبر هبوط له أو بالتحديد أدنى سعر فى 5 أشهر عالميا خلال نوفمبر 2020، بفضل آمال تعافى اقتصادي عالمي، وتتوقع أن يستمر الهبوط ليخسر الذهب قرابة 50 دولار بعد هبوط مائة دولارا من سعره، مع اتجاه المستثمرين للتخلى عن المعدن النفيس، والاقبال على الدولار والاسهم.

وواصل الذهب التراجع لأقل مستوى في 5 أشهر أمس مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد إشعال شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن.