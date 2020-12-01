شكرا لقرائتكم خبر عن لا تمثل أي خطورة.. "تاون جاس" لسكان هليوبوليس لا تنزعجوا من رائحة الغاز غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدي شركات قطاع البترول، عن بدء أعمال ملء الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بشمال هليوبوليس بالنزهة الجديدة على أن يتم البدء فى التنفيذ غدا الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء. وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي بالأماكن المحيطة بالمحطة، حيث تؤكد أن أعمال ملء خزان الرائحة هي أعمال روتينية ولا تمثل أي خطورة علي المواطنين وتتم الأعمال طبقاً لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية لضمان أمان العملاء وفى حالة وجود أى استفسار يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.

كانت هذه تفاصيل خبر لا تمثل أي خطورة.. "تاون جاس" لسكان هليوبوليس لا تنزعجوا من رائحة الغاز غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.