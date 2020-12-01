شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز بدر: تنفيذ الوحدات المخصصة لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية بـ3.2مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مشروع الوحدات المخصصة لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاري تنفيذه بمدينة بدر، بعدد 9024 وحدة سكنية (376 عمارة) بقيمة استثمارية 3.2 مليار جنيه.
واستهل المهندس عمار مندور، جولته بتفقد أعمال الأسفلت والطرق التى تتم بالمشروع، وكذا أعمال التشطيبات للوحدات الجارى تنفيذها بعددٍ من العمارات، كما شدد على الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة طبقا لما تم الاتفاق عليه بآخر اجتماعٍ تم عقده بمقر الجهاز.
وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 92 %، ونسبة تنفيذ أعمال المرافق من المياه والصرف 92%، وأعمال الكهرباء 67%، ونسبة أعمال الطرق والاتصالات 51%، ونسبة تنفيذ أعمال الغاز وصلت إلى 70%، ومن المقرر تجهيز الوحدات للتسليم مع بداية العام الجديد.
وأكد المهندس عمار مندور، أن الجولة تأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية لما يجري تنفيذه من مشروعات.
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