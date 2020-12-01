شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. والبطاطس بـ 1.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة استقرار الأسعار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء1-12 -2020 جاءت كالتالي:- الطماطم 2.5-6.5 جنيه . الخيار البلدى 1.5- 2.5 جنيه. الخيار الصوب 2.5-4 جنيهات. الفاصوليا 3-4 جنيهات للكيلو. الملوخية 2-3 جنيهات. الكوسة 1.5-3.5 جنيه. البسلة 7-10جنيهات. البطاطس 1.5- 3 جنيهات. الفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات. الفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه. البصل الأحمر 3 - 5.5 جنيه. البصل الأبيض3-6.5 جنيه. الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها. البطاطا 1.5 - 2 جنيه. الجزر 3 - 5 جنيهات. الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيه. الباذنجان عروس أبيض 2 - 3جنيهات. الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات.

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. والبطاطس بـ 1.5 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.