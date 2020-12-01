شكرا لقرائتكم خبر عن جي إف إتش المالية: 250 مليون دولار قيمة استثماراتنا في قطاع التعليم بالشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مجموعة جي إف إتش المالية أن الاستحواذ على مدرسة أثينا الخاصة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين سيعزز من محفظتها الاستثمارية في قطاع التعليم بالشرق الأوسط والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية الـ 250 مليون دولار.

وأعلنت المجموعة في بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم"، عن استحواذها على مدرسة أثينا الخاصةوالتي بدأت عملياتها منذ عام تقريبا، وتقع في منطقة بوقوة بالبحرين وتمتد مبانيها على مساحة أرض تقدر بـ 91.04 ألف متر مربع.

وتوفر المدرسة منشآت للإقامة يمكنها استيعاب ما يصل إلى 80 طالباً وطالبة موزعين على أجنحة منفصلة، بما يصل إلى 40 طالبة في "جناح اللؤلؤ" و 40 طالباً في "جناح النخيل".

وافقت الجمعية العمومية لمجموعة جي إف إتش المالية خلال اجتماعها في أكتوبر الماضي في البحرين، على إلغاء إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت وتحويلها إلى بورصة البحرين وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ اللازم بهذا الشأن.

وبحسب القوائم المالية للمجموعة والتي أعلن عنها في وقت سابق، فإن قيمة الأرباح الصافية الموحدة لديها بلغت 20.39 مليون دولار خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام، في مقابل ما مقداره 48.43 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 57.9%.

يشار إلى أن مجموعة جي إف إتش حققت صافي أرباح بلغ 80.1 مليون دولار خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 114.1 مليون دولار خلال العام 2018.