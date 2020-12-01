شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المُقبل .. انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة اندماج الأهلية للتأمين مع اتحاد الخليج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني انقضاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج المُوقعة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، اعتباراً من 3 ديسمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه بموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً مباشرة بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني الشركة الأهلية على صفقة الاندماج.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة اتحاد الخليج على زيادة رأس المال من 150 مليون ريال إلى 229.474 مليون ريال، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

وذكرت الشركة، في بيان سابق، أن الزيادة في رأس المال كانت عن طريق إصدار 7.94 مليون سهم عادي، بغرض دمج الشركة الأهلية للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول الشركة الأهلية للتأمين التعاوني والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية العام الماضي، أعلنت شركة الأهلية للتأمين التعاوني عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.