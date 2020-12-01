شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية تعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من "التصاميم الهندسية" لمستفيدي "البناء الذاتي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلق برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية المرحلة الثانية من خدمة التصاميم الهندسية لخيار البناء الذاتي، ضمن الخدمات التي يقدمها موقع وتطبيق "سكني" لمستفيديه، بالشراكة مع عدد من مكاتب التصميم الهندسي.

وأوضح البرنامج في بيان على موقعه الإلكتروني، أن خدمة التصاميم الهندسية النموذجية وإصدار رخص البناء الإلكترونية يتيحها البرنامج للمواطنين الذين يمتلكون أراضي سكنية، ويرغبون في بنائها ضمن مجموعة من التصاميم التي يقدمها نخبة من دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين، ضمن تصاميم نموذجية مبتكرة تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة وتتواءم مع البيئة المحلّية.

وأشار إلى أن الخدمة توفّر تصاميم مميّزة ذات جودة عالية وأسعاراً منافسة تتناسب مع قدرات الأسر السعودية واحتياجاتها لبناء أراضيهم بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن ذلك ممثلاً بشركات التصميم المعماري من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال، لتوفير التصاميم المميّزة لمستفيدي برنامج "سكني" أو غيرهم، بهدف التقليل من التكاليف المالية للبناء، وكذلك اختصار الوقت والجهد وتحسين النمط العمراني للمساكن.

ومؤخرا، أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي إيداع أكثر من نصف مليار ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر سبتمبر 2020.

ولفت إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى شهر سبتمبر 2020، تجاوزت 23.4 مليار ريال.