شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يغلق قرب أعلى مستوى فى 29 عاما ونصف بفضل آمال اللقاح والتحفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام، ليقتفي أثر مكاسب حققتها العقود الآجلة الأمريكية للأسهم بفضل تنامي التفاؤل بأن شركات كبرى لصناعة الأدوية ستطرح لقاح لفيروس كورونا قبل نهاية العام.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.34 بالمئة ليغلق عند 26787.54 نقطة، قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 1991، والذي بلغه في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.77 بالمئة إلى 1768.38 نقطة.

وقادت أسهم شركات الوساطة في الأوراق المالية والمعادن غير الحديدية والمنتجات المعدنية المكاسب في البورصة الرئيسية.

وبدأت الأسهم اليابانية نشاطها على ارتفاع بعد أن قالت مودرنا إنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص أمريكي عاجل للقاحها ضد كوفيد-19. ولقاح مودرنا هو المرشح الثاني الذي من المرجح أن يحصل على موافقة أمريكية محتملة للتوزيع هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة اليابانية بجمع حزمة تحفيز لمساعدة الاقتصاد على الحد من التأثيرات الاقتصادية القصيرة الأمد للارتفاع الأحدث في الإصابات بفيروس كورونا.

كما تلقت الأسهم اليابانية الدعم من مكاسب للعقود الآجلة للأسهم الأمريكية، التي ارتفعت ما يزيد عن 0.8 بالمئة في التعاملات الآسيوية، وبيانات قوية لأنشطة المصانع في الصين.

وتصدر سهم فانوك كورب الذي ارتفع 3.09 بالمئة وسهم شين-إيتسو كيميكال الذي صعد 2.8 بالمئة الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس.

وتذيل سهم نينتندو الذي تراجع 3.19 بالمئة 30 سهما على المؤشر توبكس وتلاه سهم ريكروت هولدينجز الذي خسر 2.89 بالمئة.

وتقدم 193 سهما على المؤشر نيكي مقابل انخفاض 30.