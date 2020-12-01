شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط سعر خام دبى يرتفع فى نوفمبر إلى 43.394 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بسوق النفط اليوم الثلاثاء إن متوسط سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع في نوفمبر إلى 43.394 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس.

يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.