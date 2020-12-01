شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحاول استعادة الايجابية-تحليل - 1-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج تداولاته لهذا اليوم بتشكيله لاندفاع صاعد محاولا بذلك الاستقرار فوق الحاجز المتمركز عند 139.30 ليزيد ذلك من فرص استعادته للميل الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة, لذلك ننصح بانتظار تقديم السعر لإغلاق إيجابي فوق هذا الحاجز ومن ثم لنبدأ بترجيح التداولات الصاعدة ليستهدف من خلالها مستوى 140.20 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 141.00 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.00 و 140.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الشرط