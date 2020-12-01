الدولار مقابل الفرنك يحقق بعض المكاسب – تحليل - 01-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر المتوسط المتحرك 50 الذي شكّل مقاومة قوية أمام السعر، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 0.9010.
من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.9115 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9120
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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