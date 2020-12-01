شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواجه ضغط سلبي مؤقت – تحليل - 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بعد الوصول إلى مستوى 0.7413 يوم أمس، ليختبر الدعم المحوري 0.7335 ويبدأ بالارتفاع من هناك، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار اختراق 0.7413 للتوجه نحو 0.7530 كهدف إيجابي تالي.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق 0.7335.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7335 والمقاومة 0.7460
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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