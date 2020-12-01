شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اجتماع أوبك وحلفائها إلى نهاية الأسبوع وسط وقوع خلافات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت دول منظمة أوبك وحلفائها وهو ما يسمى بتحالف أوبك+ تأجيل المحادثات بشأن سياسة إنتاج النفط عام 2021 إلى يوم الخميس المقبل وذلك للاختلاف حول حجم الإنتاج الذي ينبغي ضخه وسط طلب ضعيف بسبب جائحة فيروس كورونا.

واقترحت روسيا زيادة إنتاج المجموعة نصف مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير المقبل. وفي المقابل، أكدت الإمارات، العضو في أوبك، أنها لن تبدي استعدادا لتأييد التمديد إلا في حالة تحسن التزام الأعضاء بتعهدات التخفيضات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وعلى اثر ذلك، هبطت أسعار النفط بنحو 1.2% إلى 47.59 دولار للبرميل أمس الإثنين وذلك على عكس صعودها القوي الأسبوع الماضي. وأشارت مذكرة بحثية لدوتشية بنك أن أسعاره قد تهبط بما يصل إلى 10% إذا فشلت أوبك في تمديد التخفيضات.

وأظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" أن إنتاج الدول الأعضاء بمنظمة أوبك ارتفع بحوالي 750 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي.

وكان من المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين، اجتماعها اليوم الثلاثاء. ومن المنتظر أن ينتج عن الاجتماع المؤجل تخفيف تخفيضات الإنتاج القائمة بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير 2021.

ولكن مع استمرار الضغوط وسط جائحة كورونا تدرس مجموعة أوبك+ تمديد التخفيضات الحالية التي تبلغ 7.7 مليون برميل يوميا، وتعادل نحو 8% من الطلب العالمي، إلى الأشهر الأولى من 2021 وهو موقف تدعمه السعودية أكبر منتجي أوبك.