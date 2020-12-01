السعودية تسمح للطائرات الإسرائيلية بعبور أجوائها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات



قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي إن السعودية وافقت الإثنين على السماح للطائرات التجارية الإسرائيلية بعبور أجوائها في طريقها إلى الإمارات، وذلك بعد محادثات بين مسؤولين سعوديين وجاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض.

وطرح كوشنر ومبعوثا الولايات المتحدة للشرق الأوسط، آفي بيركويتز وبرايان هوك، القضية بعد قليل من وصولهم إلى السعودية لإجراء محادثات. وقال المسؤول «تمكنا من تسوية المسألة»، وفق «رويترز».