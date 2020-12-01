شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا وضعف الصادرات وراء خسائر بـ2.6 مليار جنيه لـ3 شركات بالقابضة المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت 3 شركات مدرجة فى البورصة المصرية، تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خسائر بلغت نحو 2.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019-2020 نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع الصادرات وتراجع قيمة الدولار أمام الجنيه بجانب جائحة كورونا.

وبحسب بيانات الشركات المالية ارتفعت خسائر شركة مصر للألومنيوم لنحو 1.6 مليار جنيه بدلا من نحو 994 مليون جنيه فى العام المالى 2019-2020، مقارنة بربح بلغ نحو 571 مليون جنيه العام المالى 2018-2019، وأرجعت الشركة تحقيق تلك الخسائر نتيجة انخفاض سعر المعدن عالميا وانخفاض سعر صرف الدولار بجانب ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية ولجوء الشركة لخفض الانتاج من خلال فضل عمل 119 خليك.

وأضافت الشركة أن من بين أسباب الخسارة ضعف العائد على الاستثمار، والتنازل وبيع جزء منه؛ لتدبير احتياجات الشركة، بجانب أزمة فيروس كورونا التى أثرت على التصدير وعلى إيرادات الشركة.

وأوضحت الشركة أنها حققت إيرادات بلغت 7.2 مليار جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 12.1 مليار جنيه العام المالى السابق.

من جانبها أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية (IRON)، عن موافقة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 20/10/2020، على نتائج أعمال الشركة غير المدققة المعدلة عن الفترة المنتهية فى 30/06/2020، والتى أظهرت تحقيق صافى خسارة بلغت 982.830 مليون جنيه مقابل صافى خسارة بلغت 1.526 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة تراجع للخسارة بلغت 1.55%.

كانت الشركة قد أعلنت عن تقارير نشاطها عن شهر يونيو 2020، وذلك باجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 18/08/2020، والتى أظهرت تحقيق إجمالى مبيعات محلية وصادرات بـ 689.521 مليون جنيه مقابل 1.096 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وتسعى الشركة لطرح شركة المناجم الجديدة فى البورصة بعد فصلها عن الشركة الأم خلال المرحلة المقبلة.

أما الشركة الثالثة وهى شركة العامة للخزف والصينى " شيني" فقد أظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى (PRCL)، خلال العام المالى الماضى، تراجع خسائرها بنسبة 9.04 % على أساس سنوي.

وبحسب بيانات الشركة فقد حققت صافى خسائر خلال العام المالى السابق بقيمة 54.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 59.7 مليون جنيه فى العام المالى السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 267.48 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، مقابل 247.77 مليون جنيه فى العام المالى 2018-2019.