شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يمحو مكاسبه المبكرة – تحليل صباحي – 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم دار الأركان (4300) على عدم تغيير، وذلك بعدما سجل أعلى سعر له خلال تلك الجلسة عند سعر 8.90 ريال، وتأتي تداولات السهم بعدما نجح ببداية تداولات هذا الأسبوع في التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وبمحاذاة خط اتجاه، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 9.15.