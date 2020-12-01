شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يشهد تراجع أحجام التداول – تحليل صباحي – 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الكابلات (2110) الانخفاض في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.62% بما يعادل -0.20 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك تراجع أحجام التداول.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقرار تداولاته القادمة أعلى مستوى 32.00، ليستهدف مستوى المقاومة 37.23.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.90 ومستوى المقاومة 34.50.