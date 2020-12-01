شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم مجموعة الحكير (1820) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 20.82، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 20.82، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 23.91.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.82 ومستوى المقاومة 23.91.