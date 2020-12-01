شكرا لقرائتكم خبر عن دور يغلق على ارتفاع ثمين – تحليل صباحي – 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دور (4010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.93% بما يعادل 0.85 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 28.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 32.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.80 ومستوى المقاومة 31.10.