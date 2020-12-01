شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص تراجع الإنفاق الرأسمالي في اليابان بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي للربع الثالث والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 10.6% مقابل 11.3% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 12.0%.

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